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Спорт
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (164)

ВИК-2018. Кыргызстанцы выиграли три золотые медали на конных скачках

Фото ГАМФКиС. Скачки на III Всемирных играх кочевников

Кыргызстанцы выиграли три золотые медали на конных скачках в рамках III Всемирных игр кочевников, продолжающихся на Иссык-Куле.

Сегодня в рамках Игр прошли гладкие скачки. Это наиболее популярный и престижный вид скачек, в котором состязаются самые лучшие и резвые лошади. К участию допускаются скакуны английской чистокровной верховой породы, зарегистрированные в международной племенной книге и имеющие паспорт.

На дистанции 1,6 тысячи метров победила Назик Бурганакова (КР), на дистанции 2,4 тысячи метров — Мейрамбек Табылдиев (Казахстан), на дистанции 3,2 тысячи метров — Нурдан Замудин (Россия).

Кроме того, прошли скачки в двух дисциплинах. Первая из них — кунан чабыш. Участникам на двухлетних скакунах надо было преодолеть 11 километров. Первое место занял Тимур уулу Актан (КР). Наконец, в дисциплине «бышты жорго» жокеи на трехлетних иноходцах преодолели 6 километров. Победил Камчыбек уулу Кутман (КР).

В рамках ВИК 7 сентября пройдут еще два вида скачек — жорго салыш и ат чабыш.
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