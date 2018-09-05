ВИК-2018. Сборная Кыргызстана по кок-бору одержала вторую победу

Сборная Кыргызстана по кок-бору одержала вторую победу на III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

Сегодня во втором туре предварительного этапа в группе A кыргызстанцы должны были встретиться с представителями Алтая. Однако алтайцы не смогли выставить на матч достаточное число игроков, объяснив это тем, что некоторые травмировались в первом туре. Поединок не состоялся, и КР присудили техническую победу – 3:0.

В стартовом матче отечественная дружина с рекордным счетом разгромила команду Монголии. С двумя победами кыргызстанцы стали первыми в своей группе и вышли в 1/2 финала.