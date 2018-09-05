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Спорт
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (164)

Это моя палка! На ВИК-2018 определились чемпионы по мас-рестлингу

Фото 24.kg. Турнир по мас-рестлингу на III Всемирных играх кочевников

На III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле, определились чемпионы турнира по мас-рестлингу.

Мас-рестлинг – национальный вид спорта Якутии. Два спортсмена садятся напротив друг друга и упираются ногами в специальную доску. Судья дает им палку, и начинается поединок. Нужно выхватить палку из рук соперника, либо перетянуть его на свою половину. У кыргызов есть аналогичный вид спорта – таяк тартыш.

Внешне мас-рестлинг незатейлив, но наблюдать за схватками чрезвычайно интересно. Они проходят в напряженной борьбе. Основную массу участников составляют накачанные, поджарые спортсмены. Во время состязаний они не скрывают эмоций, и на арене то и дело раздается мощный рык.

За победу на ВИК боролись 122 спортсмена из 26 стран. Среди мужчин кыргызстанцы Бекжан Омуралиев (60 кг), Азат Таштанбеков (90 кг) и Атайбек уулу Келдибек (до 105 кг) выиграли «золото». У россиян четыре медали высшего достоинства – отличились Александр Рахлеев (70 кг), Семен Атаков (80 кг), Дмитрий Попов (до 125 кг) и Андрей Маркин (свыше 125 кг).

Среди женщин высшую ступень пьедестала заняли россиянки Сардана Осипова (55 кг), Алина Турчина (65 кг), Саина Седалищева (75 кг) и Светлана Тихонова (свыше 85 кг). Также победила украинка Ирина Заславская (85 кг).

Отечественные атлеты общими усилиями завоевали три золотые, по четыре серебряные и бронзовые награды. В своей категории стала третьей именитая Любовь Малеева.
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