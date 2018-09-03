Кыргызстанцы завоевали первые медали на Всемирных играх кочевников

Кыргызстанцы завоевали свои первые медали на III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

Первым видом спорта, в котором на ВИК разыграли награды, стала таджикская национальная борьба гуштини милли камарбанди. На ковер вышли 27 спортсменов из 11 стран.

В весовой категории до 68 килограммов чемпионом стал Марлен Абдрасулов (КР). На втором месте Бегенч Йагмуров (Туркменистан), на третьем - Муратхан Берикбол (Казахстан) и Разиль Шабиев (Россия).

В весе до 82 килограммов победил Артур Зулкарнаев (РФ). Вторым стал Шерикбай Аманилла уулу (КР), третьими – Силапберди Нуриев (Туркменистан) и Элмаддин Рамазанов (Азербайджан).

Наконец, в «абсолютке» Аннамурат Мурадов (Туркменистан) в финале поборол Жонгора Паренбаатара (Монголия). Третью ступень пьедестала разделили Кайрат Тойчиев (КР) и Максат Жандилдаев (Казахстан).

Сегодня в рамках Игр проходят турниры по двум единоборствам: борьбе алыш и армрестлингу.