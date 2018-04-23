Спортивный календарь с 23 по 29 апреля

19-28 апреля. Чемпионат Азии по боксу. Бангкок (Таиланд)

За победу борются спортсмены из 30 стран. Возрастная категория — 17-18 лет. Кроме медалей разыгрываются лицензии на юношеские Олимпийские игры-2018.

20-25 апреля. Открытый чемпионат России по плаванию. Москва

Кыргызстан представляет Денис Петрашов. Для него это один из этапов подготовки к юношеской Олимпиаде.

20-30 апреля. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Ургенч (Узбекистан)

Медали разыгрывают в двух возрастных группах — среди юношей и юниоров. На кону также путевки на юношеские Олимпийские игры.

21-30 апреля. Чемпионат мира среди любителей по шахматам. Кальяри (Италия)

Кыргызстан представляют четыре спортсмена, в том числе именитый Ислам Байсынов.

22-28 апреля. Соревнования по кок-бору. Бишкек, ипподром «Ак-Кула»

Турнир посвящен 140-летию Бишкека. Участвуют 12 команд из столицы и регионов.

23 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу, финал. Кызыл-Кия

EREM (Ош) — «Алга» (Бишкек).

Финальная серия проводится до трех побед. Уже сегодня одна из команд может стать чемпионом.

23-29 апреля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Карши (Узбекистан)

За победу борются более сорока теннисисток из десяти стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

23-29 апреля. Чемпионат мира среди юниоров по пенчак силату. Сонгкхла (Таиланд)

Этот зрелищный вид спорта в Кыргызстане бурно развивается. Бойцы стараются не пропускать крупные международные турниры. В этот раз страну представляют семь спортсменов.

23 апреля — 1 мая. Чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам. Бишкек

Турнир проводится в нескольких категориях: до 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Одна из целей — отбор на чемпионат Азии.

24 апреля. Чемпионат Азии по волейболу. Группа B, второй тур. Дакка (Бангладеш)

Сборная Кыргызстана — сборная Узбекистана.

На предварительном этапе шесть команд разделены на две группы. Сборная КР выступает в группе B. Ранее она провела поединок против команды Туркменистана.

25 апреля. Кубок АФК по футболу. Группа D, четвертый тур

«Алай» (Кыргызстан) — «Истиклол» (Таджикистан). Ош, стадион имени А.Суюмбаева.

Действующий чемпион КР слабо провел первую половину группового этапа, уступив все три матча. Тем не менее шансы на выход в следующий круг не потеряны, и в нынешнем поединке есть возможность набрать первые очки.

25 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, пятый тур

«Дордой» (Бишкек) — «Нефтчи» (Кочкор-Ата).

Обе команды удачно стартовали в чемпионате, и в этом туре наверняка попытаются закрепить успех.

27 апреля — 1 мая. Кубок Азии по баскетболу 3×3. Шэньчжэнь (Китай)

Среди мужчин за победу борются 20 команд, в том числе сборная Кыргызстана. На групповом этапе она выступает в группе B. Один ее соперник уже известен, это сборная Китая. Второй определится позднее.

28 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, пятый тур

«Алай» (Ош) — «Алга» (Бишкек),

«Илбирс» (Бишкек) — «Абдыш-Ата» (Кант).

Особый интерес вызывает матч с участием «Алая». Клуб играет на двух фронтах. От того, насколько грамотно распределит силы, будет во многом зависеть его успех и в Кубке АФК, и в Топ-лиге.

28-29 апреля. Соревнования по мини-футболу, пятый тур. Бишкек

Турнир посвящен Дню Победы. Участвуют более семисот детей. В их числе воспитанники детских домов, интернатов и футбольных клубов Кыргызстана.

28-29 апреля. Чемпионат Бишкека по пляжной борьбе. Бишкек

Вот еще одно яркое единоборство. Медали разыгрываются среди юношей, кадетов, юниоров и взрослых.

29 апреля. Соревнования «Памяти друзей» по альпинистскому многоборью. Чуйская область, ущелье Чункурчак

В программе — лазание с верхней страховкой, скоростной спуск на веревке, драйтулинг и другие экстремальные испытания.

29 апреля. Чемпионат Кыргызстана по грэпплингу ADCC. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Ожидается участие сильнейших борцов из столицы и регионов. Одна из главных целей турнира — формирование сборной КР.

29 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, пятый тур

«Академия» (Ош) — «Кара-Балта».

Эти клубы стартовали в чемпионате слабо, но временами показывают неплохую игру. Болельщиков ждет напряженный поединок.