Спортивный календарь с 23 по 29 апреля

19-28 апреля. Чемпионат Азии по боксу. Бангкок (Таиланд)
За победу борются спортсмены из 30 стран. Возрастная категория — 17-18 лет. Кроме медалей разыгрываются лицензии на юношеские Олимпийские игры-2018.
20-25 апреля. Открытый чемпионат России по плаванию. Москва
Кыргызстан представляет Денис Петрашов. Для него это один из этапов подготовки к юношеской Олимпиаде.
20-30 апреля. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Ургенч (Узбекистан)
Медали разыгрывают в двух возрастных группах — среди юношей и юниоров. На кону также путевки на юношеские Олимпийские игры.
21-30 апреля. Чемпионат мира среди любителей по шахматам. Кальяри (Италия)
Кыргызстан представляют четыре спортсмена, в том числе именитый Ислам Байсынов.
22-28 апреля. Соревнования по кок-бору. Бишкек, ипподром «Ак-Кула»
Турнир посвящен 140-летию Бишкека. Участвуют 12 команд из столицы и регионов.
23 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу, финал. Кызыл-Кия
EREM (Ош) — «Алга» (Бишкек).
Финальная серия проводится до трех побед. Уже сегодня одна из команд может стать чемпионом.
23-29 апреля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Карши (Узбекистан)
За победу борются более сорока теннисисток из десяти стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.
23-29 апреля. Чемпионат мира среди юниоров по пенчак силату. Сонгкхла (Таиланд)
Этот зрелищный вид спорта в Кыргызстане бурно развивается. Бойцы стараются не пропускать крупные международные турниры. В этот раз страну представляют семь спортсменов.
23 апреля — 1 мая. Чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам. Бишкек
Турнир проводится в нескольких категориях: до 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Одна из целей — отбор на чемпионат Азии.
24 апреля. Чемпионат Азии по волейболу. Группа B, второй тур. Дакка (Бангладеш)
Сборная Кыргызстана — сборная Узбекистана.
На предварительном этапе шесть команд разделены на две группы. Сборная КР выступает в группе B. Ранее она провела поединок против команды Туркменистана.
25 апреля. Кубок АФК по футболу. Группа D, четвертый тур
«Алай» (Кыргызстан) — «Истиклол» (Таджикистан). Ош, стадион имени А.Суюмбаева.
Действующий чемпион КР слабо провел первую половину группового этапа, уступив все три матча. Тем не менее шансы на выход в следующий круг не потеряны, и в нынешнем поединке есть возможность набрать первые очки.
25 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, пятый тур
«Дордой» (Бишкек) — «Нефтчи» (Кочкор-Ата).
Обе команды удачно стартовали в чемпионате, и в этом туре наверняка попытаются закрепить успех.
27 апреля — 1 мая. Кубок Азии по баскетболу 3×3. Шэньчжэнь (Китай)
Среди мужчин за победу борются 20 команд, в том числе сборная Кыргызстана. На групповом этапе она выступает в группе B. Один ее соперник уже известен, это сборная Китая. Второй определится позднее.
28 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, пятый тур
«Алай» (Ош) — «Алга» (Бишкек),
«Илбирс» (Бишкек) — «Абдыш-Ата» (Кант).
Особый интерес вызывает матч с участием «Алая». Клуб играет на двух фронтах. От того, насколько грамотно распределит силы, будет во многом зависеть его успех и в Кубке АФК, и в Топ-лиге.
28-29 апреля. Соревнования по мини-футболу, пятый тур. Бишкек
Турнир посвящен Дню Победы. Участвуют более семисот детей. В их числе воспитанники детских домов, интернатов и футбольных клубов Кыргызстана.
28-29 апреля. Чемпионат Бишкека по пляжной борьбе. Бишкек
Вот еще одно яркое единоборство. Медали разыгрываются среди юношей, кадетов, юниоров и взрослых.
29 апреля. Соревнования «Памяти друзей» по альпинистскому многоборью. Чуйская область, ущелье Чункурчак
В программе — лазание с верхней страховкой, скоростной спуск на веревке, драйтулинг и другие экстремальные испытания.
29 апреля. Чемпионат Кыргызстана по грэпплингу ADCC. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
Ожидается участие сильнейших борцов из столицы и регионов. Одна из главных целей турнира — формирование сборной КР.
29 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, пятый тур
«Академия» (Ош) — «Кара-Балта».
Эти клубы стартовали в чемпионате слабо, но временами показывают неплохую игру. Болельщиков ждет напряженный поединок.