В Бишкеке определили сильнейших пятиборцев

В Бишкеке определились сильнейшие пятиборцы. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной Кыргызстана по данному виду спорта Виктор Мальцев.

По его словам, завершился чемпионат города, в котором участвовали 64 спортсмена. Он стал для них этапом подготовки к Кубку Центральной Азии, намеченному на конец июня, и отборочным соревнованиям на юношескую Олимпиаду-2018.

Среди мужчин лучшим стал Родион Хрипченко. Второе место занял Никита Кузнецов, третье — Таалай Додогельдиев. Среди юношей пьедестал почета заняли Василий Лукьянов, Айдар Кенжебаев и Ильяс Нурланов.

Среди женщин тройку призеров составили Мария Штукина, Алина Меремьянина и Айдана Таласбаева. Штукина также победила в зачете девушек. Второй в нем стала Таласбаева, а третьей — Татьяна Швайберова.