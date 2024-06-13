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Спорт

Отечественная сборная по футболу прибыла в Бишкек. Как ее встретили

Национальная сборная по футболу прибыла в Бишкек ночным рейсом. У здания Кыргызского футбольного союза спортсменов торжественно встретили болельщики, журналисты и заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. 

Он отметил значимое событие в отечественном футболе, ведь подобное достижение сборной КР дает стимул для продвижения футбола в стране.

После официальной части болельщики смогли сфотографироваться со своими кумирами, а футболисты расписались на мячах и раздали их своим фанатам.

Напомним, что отечественная сборная по футболу сыграла вничью со сборной Омана (1:1) в заключительном матче второго раунда объединенных отборочных игр чемпионата мира 2026 года и Кубка Азии 2027-го. Это позволило нашим спортсменам обеспечить себе путевку на Кубок Азии — 2027, а также впервые в истории Кыргызстана выйти в третий тур отборочных игр на чемпионат мира — 2026.
Ссылка: https://24.kg/sport/296530/
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