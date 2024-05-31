Разработана Национальная программа развития футбола в Кыргызстане

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики разработало Национальную программу развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы. Проект постановления кабмина о ее утверждении ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект разработан для привлечения детей, подростков и молодежи к массовым занятиям физической культурой и спортом.

Проект предусматривает обеспечение господдержки развития любительского и профессионального футбола, введение единой системы проведения соревнований с участием команд всех возрастных групп, дальнейшее развитие футбола на клубной основе, создание оптимальных условий для массового вовлечения различных слоев населения, особенно детей и подростков, а также развитие женского футбола. Программа позволит улучшить материально-техническую базу, поиск и воспитание нового поколения талантливых футболистов, повысить авторитет отечественного футбола на международной арене.

Источник формирования средств Фонда развития футбола — добровольные пожертвования физических и юридических лиц, финансовая помощь органов государственной власти и МСУ, международных футбольных организаций — Азиатской футбольной конфедерации (АФК), Международной федерации футбола (ФИФА), а также национальных футбольных организаций (ассоциаций) зарубежных стран, международных спонсоров, доноров и другие источники, не запрещенные законодательством КР.