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Спорт

Победителем турнира «Мурас» по футзалу стала команда «Ден соолук»

В Бишкеке завершился традиционный турнир по футзалу «Мурас». Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Победителем стала команда «Ден соолук».

Напомним, в турнире участвовали 16 сборных, составленных из представителей различных сфер.

Призовой фонд — 1 миллион сомов.

Второе место заняла команда «Коопсуздук», а третье — «Спорт чеберлери».

«Президенттин командасы», в составе которой играл Садыр Жапаров, заняла четвертое место.

Лучшим вратарем стал Эльзар Болотбеков («Спорт чеберлери»), бомбардиром — Нурлан Турусбеков («Ден соолук»). Лучшим игроком турнира «Мурас-2024» назван Колбай Мусаев («Коопсуздук»).
Ссылка: https://24.kg/sport/295044/
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