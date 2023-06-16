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Спорт

Матч Кыргызстан — Иран. Первый тайм закончился со счетом 0:2

На стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке в рамках турнира CAFA Nations Cup 2023 национальная сборная Кыргызстана по футболу играет со сборной Ирана. Прямой эфир можно посмотреть на Youtube-канале «Кыргыз Спорт ТВ».

Первый тайм завершился со счетом 0:2 в пользу команды Ирана. Второй гол они забили с пенальти.

Напомним, Кыргызстан попал в группу В с Афганистаном и Ираном. Первый матч 10 июня команда Штефана Тарковича выиграла. Чтобы побороться за первое место турнира, сборной КР нужна только победа.
Ссылка: https://24.kg/sport/268346/
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