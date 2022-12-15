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Спорт

Команда Садыра Жапарова проиграла в финале турнира по футболу «Мурас»

Команда спортивных федераций стала победителем третьего турнира по футзалу «Мурас». В финальной игре она встретилась с командой президента и одержала победу со счетом 4:3.

У Садыра Жапарова со сборной чиновников второе место. В матче за третье место команда «Коопсуздук» обыграла «Достук» и завоевала бронзу.

Турнир проходил с 14 по 15 декабря в Бишкеке на площадках ФОК в Арча-Бешике и Дворца спорта имени Кожомкула В нем приняли участие 16 команд.

Напомним, первый турнир «Мурас» прошел в декабре 2021 года, победителем стала команда «Өнөр». В мае команда администрации президента выиграла второй турнир. Оба раза звание лучшего бомбардира получал Садыр Жапаров. Приз в 1 миллион сомов передали детским домам.
Ссылка: https://24.kg/sport/253562/
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