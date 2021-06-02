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Спорт

В Бишкеке подвели итоги конкурса рисунка талисмана чемпионата Азии по триатлону

Федерация триатлона Кыргызстана подвела итоги конкурса рисунка талисмана чемпионата Азии. Об этом сообщается в ее соцсетях.

«Исполнительному комитету (который выступал в роли жюри) было очень тяжело выбрать победителя среди участников нашего конкурса», — отметили в федерации.

Победителем стала Айлин Муктарова, ее талисман — олененок.

Федерации триатлона Кыргызстана
Фото Федерации триатлона Кыргызстана. Олененок

«Умные, сильные, быстрые и выносливые оленята олицетворяют дух такого молодого спорта — триатлона. В то же время эти благородные животные передают и национальные мотивы. Их образы не раз использовались в кыргызском фольклоре», — отметили организаторы.
Ссылка: https://24.kg/sport/196127/
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