В Бишкеке подвели итоги конкурса рисунка талисмана чемпионата Азии по триатлону

Федерация триатлона Кыргызстана подвела итоги конкурса рисунка талисмана чемпионата Азии. Об этом сообщается в ее соцсетях.

«Исполнительному комитету (который выступал в роли жюри) было очень тяжело выбрать победителя среди участников нашего конкурса», — отметили в федерации.

Победителем стала Айлин Муктарова, ее талисман — олененок.

Фото Федерации триатлона Кыргызстана. Олененок

«Умные, сильные, быстрые и выносливые оленята олицетворяют дух такого молодого спорта — триатлона. В то же время эти благородные животные передают и национальные мотивы. Их образы не раз использовались в кыргызском фольклоре», — отметили организаторы.