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Спорт

Эмиль Молдодосов стал первым в группе B на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Кыргызстанец Эмиль Молдодосов занял первое место в группе B на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте.

Он выступал в группе B в весовой категории до 81 килограмма.

В рывке Эмиль Молдодосов поднял 155 килограммов, в толчке — 187.

— кадр из прямой трансляции
Фото — кадр из прямой трансляции. Эмиль Молдодосов

Кыргызстанцу противостоял только спортсмен из Афганистана Дост Абдулла. Основные соревнования проходят в группе А, после которых и станет известна позиция Эмиля Молдодосова.

24 апреля за медали поборется Бекдоолот Расулбеков (до 102 килограммов).
Ссылка: https://24.kg/sport/191010/
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