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Спорт

Суперлига по футболу приостановлена. Английские клубы ушли из-за давления

Суперлига официально приостановлена. Об этом пишет sports.ru.

Пресс-служба Суперлиги выступила с заявлением после выхода из проекта английских клубов.

«Несмотря на уход английских клубов, которые были вынуждены пойти на это под давлением, мы уверены, что наше предложение полностью соответствует законам и нормам Европы, что и было подтверждено решением суда о защите Суперлиги от действий третьих сторон», — говорится в заявлении.

«В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности», — добавили в пресс-службе.

О создании Суперлиги Европы было объявлено два дня назад. Клубами-основателями выступили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан».
Ссылка: https://24.kg/sport/190900/
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