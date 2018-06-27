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Происшествия

Солдат Нацгвардии получил травму головы. Родственники подозревают дедовщину

Солдат войсковой части Национальной гвардии упал с кровати, в результате чего получил травмы. Об этом ИА «24.kg» сообщили родственники военнослужащего.

Уточняется, что солдат срочной службы сейчас лежит в Национальном госпитале. Его хотят госпитализировать в Республиканский центр психического здоровья.

«Он сам нам ничего не говорит, скрывает. После того как упал с кровати, его госпитализировали. Медики не говорят точный диагноз. Его намерены перевести в РЦПЗ, ссылаясь на появившиеся судороги. Состояние тяжелое», — сообщили родственники.

В свою очередь в Национальной гвардии ИА «24.kg» подтвердили информацию о травме военнослужащего. Однако факт дедовщины в Нацгвардии исключают.

«Сегодня медики провели консилиум с участием представителей Минздрава. Солдат госпитализирован в отделение нейротравматологии Национального госпиталя. Так как получил травму, его консультируют все медики — окулист, терапевт, психиатр. Возник вопрос о том, почему не проходит судорожный синдром. Он начался после того, как солдат получил травму», — сообщили в Нацгвардии.

В военном ведомстве подтвердили, что солдата-срочника хотели положить на обследование и для дальнейшего наблюдения в РЦПЗ.

«Врач-психиатр рекомендовал госпитализацию в РЦПЗ. Но это не значит, что военнослужащий психически болен. Медики намерены были обследовать судорожный синдром. Однако из-за возмущения родственников решено госпитализировать и реабилитировать солдата в военном госпитале ГКДО. По итогам служебного расследования факта неуставных отношений не было установлено. Все материалы переданы в Военную прокуратуру», — пояснили в Нацгвардии.

По поводу травмы, полученной военнослужащим, в Нацгвардии проинформировали, что солдат-срочник ударился височной областью головы о ножку кровати.

«Кровать двухъярусная. Молодой человек хотел взять полотенце, быстро повернулся и ударился головой. Парень получил травму в височной области справа. Военнослужащий обратился к дежурному медику, а потом на санитарной машине его увезли в приемное отделение Нацгоспиталя», — прокомментировали в военном ведомстве.
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