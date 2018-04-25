Группа «Хулиганы». Дети кыргызских мигрантов объединяются и грабят

Полиция Санкт-Петербурга выявила новое неформальное движение детей мигрантов, раскрыв грабеж в Невском районе. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, одна из массовых драк между подростками произошла у ресторана KFC на улице Бадаева. Группа молодых людей азиатской внешности напала на двух 16-летних юношей. Их избили и ограбили. Парни получили черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. У одного также был сломан нос. Кроме того, у одного из потерпевших отобрали солнцезащитные очки, а у другого — смартфон.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. По подозрению в совершенном преступлении задержаны двое 17-летних парней. Один из них имеет гражданство Узбекистана, второй приехал из Кыргызстана. Как оказалось, они являются участниками этнического неформального молодежного объединения «Хулиганы».

Напомним, накануне появилось обращение Посольства Кыргызстана в России к соотечественникам с просьбой вести себя в стране пребывания культурно и прилично.