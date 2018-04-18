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Гражданка Кыргызстана приговорена к смертной казни в Ираке. МИД выясняет

Гражданка Кыргызстана приговорена к смертной казни в Ираке, сообщила Русская служба ВВС.

По ее данным, суд в Ираке приговорил всего семерых иностранок к пожизненному заключению или смертной казни за участие в деятельности экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенной во многих странах.

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Среди пожизненно осужденных оказались две россиянки и одна француженка. Четыре женщины — три из Азербайджана и одна из КР — приговорены к смертной казни.

«Мы пока не получили подтверждения фактов гражданства и самой казни. Но мы продолжаем выяснять», — сообщили ИА «24.kg» в МИД КР.

Ранее сообщение о трех кыргызстанках с десятью малолетними детьми, ожидающих судебного решения в багдадской тюрьме, появилось в российских СМИ. В МИД КР ранее заявляли, что к ним никто за помощью не обращался, а позже направил ноты.

Посольство КР в Кувейте проводило также встречу с консулом Посольства Ирака в Кувейте.
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