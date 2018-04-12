В Ошской области разрешили психически нездоровому человеку управлять грузовиком

В Ошской области выдали водительское удостоверение психически нездоровому человеку. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в августе 2017 года должностные лица ДРТС и ВС по Узгенскому и Кара-Кульджинскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области выдали водительское удостоверение категории ВС гражданину Л.С., имеющему психическое расстройство и состоящему с 2014 года на диспансерном учете.

Прокуратурой Кара-Кульджинского района возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.