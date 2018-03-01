Гибель ребенка под лавиной в Караколе. Подробности

Милиция проводят проверку по факту смерти девятилетней девочки, которую накрыло лавиной на горнолыжной базе в Караколе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Как отмечается, семья приехала из России в Каракол 25 февраля, а вчера, 28 февраля, девочка погибла.

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«Семья каталась не по обкатанной дороге, а свернула в другое место. В этот момент сошла лавина, которая накрыла всех пятерых членов семьи. Взрослые и двое детей смогли выбраться из-под снега, однако самой маленькой сделать этого не удалось. Полчаса родители откапывали девочку, но к этому времени она умерла», — рассказали в УВД.