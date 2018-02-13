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Происшествия

Львы в Южной Африке убили охотившегося на них браконьера

По сообщению местной полиции, подозреваемый в незаконной охоте браконьер убит и съеден львами в окрестностях Национального парка Крюгера в Южной Африке. Об этом сообщило ВВС.

«Похоже, жертва львов занимался незаконной охотой в сафари-парке, где животные на него напали и растерзали, — рассказал пресс-секретарь полиции Лимпопо Моате Нгопе. — Они съели его почти полностью, оставив только голову».

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Полиция еще не установила личность жертвы. Рядом с телом обнаружены заряженное охотничье ружье и боеприпасы.

В последние годы в провинции Лимпопо участились случаи незаконной охоты на львов. Части их тел иногда применяются в традиционной медицине, как в Африке, так и за ее пределами.

Зоозащитная организация Born Free Foundation сообщила, что кости и другие части тела львов все чаще используются в Юго-Восточной Азии в качестве замены тигровых.

В январе 2017 года в Лимпопо нашли трех отравленных львов с отрубленными лапами и головами.
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