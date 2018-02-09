Генпрокуратура Кыргызстана выясняет, кто незаконно выдает водительские права

Генпрокуратура Кыргызстана выявила факты незаконной выдачи водительских прав. Об этом сообщил отдел информации ГП.

По его данным, прокуратурой Джалал-Абадской области в отношении должностных лиц ДРТС и ВС по Ноокенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

В сентябре 2017 года должностные лица незаконно выдали водительское удостоверение гражданину С.Т., который приговором суда лишен права управлять транспортным средством.

Возбуждены два уголовных дела в отношении должностных лиц профессионального лицея №108 поселка городского типа Шамалды-Сай. Установлено, что они, несмотря на просроченную лицензию, выдали свидетельства об окончании курса водителей 33 гражданам, не проходившим соответствующее обучение, на основании которых ДРТС и ВС Ноокенского, Токтогульского районов и города Кара-Куля выдали им права.

По данным уголовным делам ведутся следственные мероприятия. Выявляют и аналогичные случаи.