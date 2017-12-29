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Происшествия

Трагически погибла вдова первого президента независимого Таджикистана

Фото news.tj. Рахмон Набиев с супругой Майрам

В городе Худжанде на 79-м году жизни трагически погибла Майрам Набиева — вдова первого президента независимого Таджикистана Рахмона Набиева. Об этом сообщило агентство Asia-Plus.

Журналистам удалось выяснить, что в момент возгорания женщина находилась в доме одна. На место происшествия отправили одну пожарную машину. Площадь пожара и ущерб выясняются. По данным источника, предварительная причина возгорания — неправильное использование электроприборов.

По предварительной версии, женщина скончалась в результате отравления угарным газом.

По некоторым данным, дети Набиевых, Рустам и Мунаввара, проживающие за пределами республики, прилетят сегодня ночью в Худжанд, чтобы похоронить мать, отметило агентство «Фергана».

Рахмон Набиев (1930-1993) — советский партийный и политический деятель, председатель Совета министров Таджикской ССР с 1973 по 1982 год, первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана с 1982 по 1985 год, первый президент независимого Таджикистана с 1991 по 1992 год. В начале гражданской войны (в сентябре 1992 года) под давлением толпы подписал документ об отставке. Через несколько месяцев скончался — по официальной версии, в результате обширного инфаркта.
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