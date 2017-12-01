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Происшествия

Собака подстрелила охотника из ружья

Собака выстрелила в американского охотника по имени Уильям Рэнкурт из его же ружья. Об инциденте сообщает издание lenta.ru со ссылкой на телеканал штата Айова. 

ЧП произошло 29 ноября. 36-летний мужчина из города Лебанон, штат Нью-Гэмпшир, охотился на фазанов вместе с тремя друзьями, когда вдруг ему в спину попала дробь из его же охотничьего ружья двенадцатого калибра, лежавшего на земле.

Виновником инцидента оказалась собака, случайно наступившая на спусковой крючок. Выстрел был совершен с расстояния приблизительно 20 метров. Мужчину доставили в больницу, врачи рассчитывают на то, что он выживет.

«Ему еще повезло, что дистанция была именно такой, потому что охотничьи ружья куда опаснее на коротких расстояниях», — пояснил представитель природоохранной организации штата.

С охотниками было несколько собак, все они были довольно молодыми немецкими короткошерстными легавыми, известными также как немецкие курцхаары.  Остальные охотники не пострадали.
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