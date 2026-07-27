В Ошской области гражданин Китая погиб, упав в производственный станок

В Кара-Суйском районе Ошской области гражданин Китая погиб на территории кирпичного завода, упав в работающий производственный станок. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

По данным милиции, сообщение о происшествии поступило 26 июля около 20.00. Несчастный случай произошел на кирпичном заводе ОсОО «Чыгыш курулуш материалдары» в селе Жаны-Арык Ынтымакского айыльного аймака.

В ходе проверки установлено, что погибший — гражданин Китая, 1979 года рождения, работавший на предприятии технологом. По предварительным данным, около 18.30 во время исполнения служебных обязанностей он при неустановленных обстоятельствах случайно упал в работающий производственный станок и от полученных травм скончался на месте.

По факту материал зарегистрирован в электронном журнале учета информации Кара-Суйского РОВД. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводятся проверочные и следственные мероприятия.