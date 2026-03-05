Трагедия в Узгене: Подробности пожара, унесшего жизни четверых детей

Причиной пожара в Узгенском районе, в котором погибли четверо детей, стал загоревшийся холодильник. Жительница села Мырза-Арык рассказала изданию 24.kg подробности трагедии.

По ее словам, в момент начала возгорания в доме находилась хозяйка с пятью внуками. Женщина собиралась прочитать намаз, когда увидела, что холодильник начал дымиться и гореть. Вместе со старшей внучкой (ученицей 9–10-го класса) она поспешила к соседям, чтобы позвать на помощь. Однако за считанные минуты пламя полностью охватило дом, и вернуться внутрь, чтобы спасти остальных детей, было уже невозможно.

Фото МЧС. Место трагедии в селе Мырза-Арык Узгенского района

Трое из погибших детей были родными братьями и сестрами, чьи родители находятся на заработках в России. Четвертый ребенок приехал из Оша в село к родственникам на каникулы.

Напомним, возгорание произошло в жилом доме, расположенном в селе Мырза-Арык Кароолского айыльного аймака. Пожар полностью ликвидировали в 03.50. В результате возгорания погибли четверо детей 2018, 2020, 2021 и 2023 годов рождения.