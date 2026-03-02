В Кыргызстане от преступных посягательств в январе пострадало 130 детей. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

За указанный период несовершеннолетние совершили 44 преступления, большая часть которых — кражи.

От действий сексуального характера с детьми, не достигшими 16 лет, пострадали 16,9 процента из 130 человек, грабежа — 7,7 процента, хулиганских действий — 6,2 процента.

От преступных посягательств 7 детей погибло, 37 получили телесные повреждения.

Наибольшее количество преступлений в отношении несовершеннолетних совершено в Бишкеке — 26,2 процента.