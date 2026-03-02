09:33
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Происшествия

В Кыргызстане от преступных посягательств в январе пострадало 130 детей

В Кыргызстане от преступных посягательств в январе пострадало 130 детей. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

За указанный период несовершеннолетние совершили 44 преступления, большая часть которых — кражи.

От действий сексуального характера с детьми, не достигшими 16 лет, пострадали 16,9 процента из 130 человек, грабежа — 7,7 процента, хулиганских действий — 6,2 процента.

От преступных посягательств 7 детей погибло, 37 получили телесные повреждения.

Наибольшее количество преступлений в отношении несовершеннолетних совершено в Бишкеке — 26,2 процента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364053/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Воспитанники центра «Акниет» не жаловались на сотрудников в мэрию Бишкека
Воспитатели перегружены, дети сбегают. Зарплату в соцучреждениях просят поднять
В Бишкеке на Юнусалиева — Сухэ-Батора не работает пешеходный светофор
Пять причин, почему детям не рекомендуют держать пост орозо
Депутат о водоемах в «Мурас-Ордо»: погибли восемь детей, сколько еще должно?
Семья как приоритет: Кыргызстан усиливает профилактику социальных рисков
Второй этап каравана по профилактике насилия в отношении детей запущен в КР
С насилием и бюрократией сталкиваются женщины в КР при взыскании алиментов
Государственный алиментный фонд предлагают создать в Кыргызстане
Детей с аутизмом все больше. В Бишкеке международные эксперты обсудят проблему
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера В Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера
Налоговики пресекли ввоз 11&nbsp;тонн просроченных сладостей в&nbsp;Кыргызстан Налоговики пресекли ввоз 11 тонн просроченных сладостей в Кыргызстан
Атака на&nbsp;Иран. Наследник шаха Пехлеви призвал военных перейти на&nbsp;сторону народа Атака на Иран. Наследник шаха Пехлеви призвал военных перейти на сторону народа
Коррупция в&nbsp;ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников Коррупция в ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников
Бизнес
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
2 марта, понедельник
09:24
Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на...
09:24
Член ЦИК Кайрат Маматов раскритиковал идею сократить состав комиссии
09:21
В Кыргызстане от преступных посягательств в январе пострадало 130 детей
09:05
Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
09:00
В некоторых жилмассивах Бишкека 3 марта не будет холодной воды