Бегал год от милиции: подозреваемого в наркоторговле поймали на юге Кыргызстана

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики задержали гражданина, находившегося в розыске за совершение наркопреступления.

Как сообщили в ведомстве, в результате оперативно-следственных мероприятий в Джалал-Абадской области задержали гражданина М.Д.А., 1989 года рождения. По данным ведомства, в 2025 году он занимался незаконным оборотом психотропных веществ, после скрылся и объявлен в розыск.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания УВД города Оша.

По закону за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией имущества и лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.

Следственные мероприятия продолжаются.