Происшествия

В Ат-Башы прошел рейд «Нелегал». Проверены иностранцы

В Ат-Башинском районе Нарынской области прошли рейдовые мероприятия под условным названием «Нелегал». Об этом сообщили в областном управлении внутренних дел.

По данным милиции, в ходе рейда проверены иностранные граждане, работающие на территории района. Сотрудники органов внутренних дел проконтролировали наличие документов и законность их пребывания в Кыргызстане.

Кроме того, разъяснительная работа о необходимости соблюдения законодательства проведена среди иностранных работников, занятых на строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Отдельные лица были доставлены в районный отдел внутренних дел для регистрации и проведения идентификационных процедур.

В рамках профилактических мероприятий также проверены граждане, состоящие на учете: ранее судимые, находящиеся под пробационным контролем, лица, зарегистрированные по фактам семейного насилия, страдающие хроническим алкоголизмом и психическими заболеваниями, а также владельцы огнестрельного оружия.

Сотрудники милиции осмотрели подвалы и крыши многоквартирных домов, мечети и молельные комнаты. В вечернее время организованы ночные патрулирования улиц с привлечением представителей образовательных учреждений и социальных работников.

В УВД отметили, что подобные рейды направлены на предупреждение преступности, пресечение незаконной миграции и обеспечение общественной безопасности. Работа в данном направлении будет продолжена.
