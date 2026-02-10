17:49
Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Обманом забрал ВМW Х5

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

По ее данным, с письменным заявлением обратился гражданин К.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомых лиц, которые в июле 2025 года завладели автомобилем ВМW Х5 стоимостью $25 тысяч.

«Неизвестные вошли в доверие и действовали обманным путем под предлогом оформления рассрочки. До настоящего времени принятые на себя обязательства не исполнены», — говорится в сообщении.

пресс-службы УВД Ленинского района
Фото пресс-службы УВД Ленинского района

По факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержан один из подозреваемых Ж.У., 1994 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД. Следствие продолжается.
