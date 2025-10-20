15:51
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Происшествия

В Кыргызстане с начала 2025 года в пожарах погибло 34 человека

В Кыргызстане с начала 2025 года в пожарах погибло 34 человека. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель начальника управления пожаротушения и профилактики пожаров МЧС КР Асхат Муканов.

По его словам, в основном пожары с гибелью граждан регистрируются в осенне-зимнее время.

Читайте по теме
Горят леса, дома, бани. Почему происходят пожары в Кыргызстане и как их избежать

«С начала 2025-го зафиксировано 2,7 тысячи пожаров, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 38 процентов. В пожароопасный период в сутки поступает 20-30 вызовов. В основном возгорания происходят в частных жилых домах. Регулярно проводим профилактику среди населения, особенно перед отопительным сезоном, а также организуем пожарно-тактические учения, чтобы наши сотрудники отрабатывали свои действия», — сказал Асхат Муканов.

Он назвал основные причины возгорания: короткое замыкание, неправильное устройство печи, детская шалость, неосторожность при курении (непотушенные сигареты).

В эфире отмечено, что ежегодно в республике происходит от 3 до 5 тысяч пожаров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347796/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар в жилом доме в Оше: президент поручил сделать ремонт за счет средств мэрии
В городе Ош произошел пожар в многоэтажном жилом доме
В Чуйской области за сутки произошло несколько возгораний травы и мусора
В Ботаническом саду имени Гареева в Бишкеке произошел пожар
После пожара. В НИИХСиТО назвали сроки завершения ремонта
Пожар и ножевые ранения. О конфликте в «Востоке-5» рассказали в милиции
Больше всего пожаров происходит в частных домах, рассказал специалист МЧС
В «Дордой Плазе» сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали
В Бишкеке загорелся дом из контейнеров, на месте работают пожарные расчеты
Школы и детсады Бишкека нарушают правила безопасности — их оштрафовали
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали В Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали
ГКНБ задержал автора угроз о&nbsp;терактах в&nbsp;Бишкеке: ею&nbsp;оказалась гражданка&nbsp;КР ГКНБ задержал автора угроз о терактах в Бишкеке: ею оказалась гражданка КР
В&nbsp;Бишкеке обнаружен подпольный цех по&nbsp;производству контрафактного алкоголя В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в&nbsp;Кыргызстане Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в Кыргызстане
Бизнес
Теперь переводы Astrasend в&nbsp;долларах можно получить в&nbsp;&laquo;Оптима Банке&raquo; Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
20 октября, понедельник
15:44
В комплексе ГИК «Мурас» запущен пилотный филиал школы № 40 В комплексе ГИК «Мурас» запущен пилотный филиал школы №...
15:28
В управлении Патрульной службы милиции Бишкека новые кадровые назначения
15:05
В Кыргызстане с начала 2025 года в пожарах погибло 34 человека
14:50
Кыргызстан запускает глобальную кампанию #23for23 в честь Дня снежного барса
14:37
Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»