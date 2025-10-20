В Кыргызстане с начала 2025 года в пожарах погибло 34 человека. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель начальника управления пожаротушения и профилактики пожаров МЧС КР Асхат Муканов.

По его словам, в основном пожары с гибелью граждан регистрируются в осенне-зимнее время.

«С начала 2025-го зафиксировано 2,7 тысячи пожаров, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 38 процентов. В пожароопасный период в сутки поступает 20-30 вызовов. В основном возгорания происходят в частных жилых домах. Регулярно проводим профилактику среди населения, особенно перед отопительным сезоном, а также организуем пожарно-тактические учения, чтобы наши сотрудники отрабатывали свои действия», — сказал Асхат Муканов.

Он назвал основные причины возгорания: короткое замыкание, неправильное устройство печи, детская шалость, неосторожность при курении (непотушенные сигареты).

В эфире отмечено, что ежегодно в республике происходит от 3 до 5 тысяч пожаров.