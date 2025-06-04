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Дело «Клоопа». Десять правозащитных организаций обратились к властям Кыргызстана

Десять международных правозащитных организаций распространили заявление в связи с задержанием сотрудников редакции «Клоопа». Они выражают обеспокоенность в связи с давлением на СМИ в Кыргызстане.

Среди авторов обращения также указаны Human Rights Watch, IPHR и Freedom For Eurasia. Они обратились к властям страны с требованием освободить задержанных Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова, сняв с них все обвинения.

В обращении также отражено требование провести независимое расследование нарушений в ходе задержаний и прекратить преследование независимых журналистов.

Европейский союз и другие партнеры КР призывают занять публичную позицию в связи с преследованием работников СМИ.

Напомним, в доме журналистки «Клоопа» в Оше Зыягул Болот кызы ранее провели обыск, после ее забрали на допрос. Позже стало известно, что к оператору «Клоопа» в Бишкеке Александру Александрову также пришли с обыском и забрали на допрос в ГКНБ. После обысков на допрос забрали действующую журналистку Айдай Эркебаеву и бывшую сотрудницу издания Зару Сыдыгалиеву, которая уволилась еще в 2023 году. Всего на допросе было семь человек.

30 мая задержали бухгалтера издания. Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ.

Под подписку о неразглашении отпущены Зыягул Болот кызы, Айдай Эркебаева, Зара Садыгалиева и еще две девушки, доставленные на допрос вместе с действующими и бывшими журналистами «Клоопа».

Напомним, в 2023 году прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024-м его ликвидировали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331463/
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