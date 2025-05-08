Милиция Чуйской области проводит профилактику с рабочими из Индии и Пакистана

Милиция Кеминского района провела профилактику с иностранными рабочими из Индии и Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Мероприятия проводятся в целях недопущения и предотвращения межэтнических конфликтов и обеспечения безопасности.

Особое внимание уделяется общежитиям и местам, где работают граждане Индии и Пакистана. С представителями диаспор проводятся разъяснительные встречи, осуществляется мониторинг социальных сетей и онлайн-платформ.

Кроме того, обеспечена безопасность в международном аэропорту «Манас» и у дипломатических учреждений двух стран. Правоохранительные органы работают в усиленном режиме в этом направлении.

Напомним, Индия начала военную операцию против Пакистана вечером 6 мая. В Минобороны заявили, что целью атаки стала инфраструктура, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии». В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и начал ракетный обстрел территории Индии.

Отношения между странами резко обострились после теракта, совершенного 22 апреля в Пахалгаме — в индийском Кашмире. Боевики открыли огонь по туристической группе, убив 26 человек. Индия обвинила пакистанские власти в причастности к теракту.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с обострением конфликта между Индией и Пакистаном и призвал стороны проявить сдержанность.