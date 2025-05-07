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ГУОБДД просит быстрее легализовать авто с иностранными номерами. Будет рейд

Владельцам авто с иностранными госномерами рекомендуется побыстрее легализовать свое транспортное средство и получить кыргызские госномера. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР Байказы Айтикул уулу.

По его словам, в ближайшие дни в Кыргызстане начнется рейд по выявлению авто с госномерами Абхазии, Армении и других стран. Авто будут водворять на штрафстоянки до легализации транспортного средства.

Напомним, легализация автомобилей с иностранными госномерами началась 1 апреля и завершится в середине сентября 2025 года. Владельцы машин с армянскими и абхазскими номерами за это время должны будут обратиться в региональные отделения агентства для легализации своих авто.

В первую очередь легализуются автомобили с документами. Сообщается, что на втором этапе будут зарегистрированы машины, не имеющие документов, но техническое состояние которых соответствует требованиям.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с владельцами авто с иностранными (абхазскими и армянскими) госномерами. Они заявили, что сумма 100 тысяч сомов высока, и попросили снизить ее. Позже кабинет министров внес изменения в свое постановление.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328384/
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