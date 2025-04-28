Число погибших в результате взрыва в иранском порту возросло до 40 человек, более 1 тысячи 200 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

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Взрыв произошел 26 апреля в районе порта Шахид-Раджаи, крупнейшего транспортного узла Ирана. В результате в нескольких километрах вокруг были выбиты окна, с грузовых контейнеров сорвана металлическая отделка, а находившиеся внутри грузы серьезно повреждены.

Инцидент произошел, когда Иран проводил третий раунд ядерных переговоров с США в Омане.

По состоянию на вечер воскресенья пожары продолжали вспыхивать в разных частях пострадавшего района, вертолеты и пожарные продолжали их тушить.

Предположительно причиной взрыва стали химикаты в порту.

Ранее Министерство обороны Ирана опровергло сообщения о том, что взрыв мог стать следствием неправильного обращения с твердым ракетным топливом.