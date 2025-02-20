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Происшествия

Задержан подозреваемый в ложном сообщении о бомбе в Asia Moll

Правоохранители совместно с УГКНБ Бишкека задержали мужчину, сообщившего о взрывном устройстве в одном из торговых центров столицы. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе ГУВД Бишкека. 

Накануне, 19 февраля, примерно в 20.00 в службу «102» позвонил мужчина и сообщил о бомбе в ТРЦ Asia Moll. На место выезжали правоохранители, но ничего не обнаружили. Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР.

Оперативники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека совместно с сотрудниками ГКНБ установили подозреваемого. Им оказался 34-летний А.И. Задержанный водворен в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320510/
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