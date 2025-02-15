Очередная школьная драка: при инциденте мальчику нанесли ножевые ранения

Очередная школьная драка зафиксирована в Кыргызстане.

По данным УВД Нарынской области, в ночь на 14 февраля в селе Баш-Кууганды ученики 10-го класса местной школы устроили драку.

По сведениям ведомства, в ходе стычки ранен один мальчик. Ему нанесли ножевые ранения, он госпитализирован.

Напомним, только за последнее время в стране зафиксированы три школьные драки со смертельным исходом: в Кара-Суу после избиения умер девятиклассник, в Канте после потасовки учеников скончался мальчик, а в бишкекской школе № 72 восьмиклассника избили в туалете, он скончался в реанимации. Еще одна драка учеников — в Баткене — закончилась поножовщиной. Во время потасовки пострадал один мальчик — ему нанесли ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу.