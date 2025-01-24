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В Липецкой области России в авто кыргызстанца нашли 300 граммов клефедрона

В Липецкой области России в автомобиле кыргызстанца нашли 300 граммов клефедрона, он арестован. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

пресс-службы управления МВД РФ по Липецкой области
Фото пресс-службы управления МВД РФ по Липецкой области. В авто кыргызстанца нашли 300 граммов клефедрона

В Усманском районе задержан 23-летний гражданин КР, временно зарегистрированный в Московской области. По данным следствия, он пытался ввезти на машине в Липецкую область около 300 граммов синтетического наркотического средства клефедрон, предназначенного для дальнейшего сбыта через закладки, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере» УК РФ.

Подозреваемый арестован на время следствия. Санкция инкриминируемой ему статьи — до 20 лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317782/
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