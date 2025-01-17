В Жайылском районе мужчина ударил ножом в грудь собутыльника

В Жайылском районе задержан мужчина по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Накануне, 16 января, в ОВД Жайылского района из местной больницы поступило сообщение о госпитализации мужчины с ножевым ранением в область груди. Он находится в реанимации.

По факту возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Установлено, что накануне примерно в 21.00 45-летний Б.С. и 59-летний И.М. в одном из сараев села Кара-Суу распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого И.М. кухонным ножом ударил приятеля в грудь.

Правоохранители задержали 59-летнего мужчину и водворили его в ИВС. Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.