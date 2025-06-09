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Происшествия

Находящийся в колонии осужденный в соцсетях призывал свергнуть власть

Осужденный, находясь в исправительном учреждении № 27, в социальных сетях призывал свергнуть власть. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ КР
Фото пресс-центра ГКНБ КР. Получал указания от Темирова. Выявлен осужденный, призывавший в Сети свергнуть власть

«Установлено, что 41-летний Б.Э.М., отбывающий 6-летний срок наказания в ИК-27 ГСИН за призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам и возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды, не исправляясь и не осознав противоправность своих действий, повторно совершил те же преступления», — говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, Б.Э.М. зарегистрировав в Facebook фейковый аккаунт и примерно с января 2025 года систематически публиковал провокационные посты, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации путем призывов к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти. Возбуждено дело и 2 июня осужденному предъявлены обвинения по статьям «Призывы к массовым беспорядкам» и «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР.

«Находясь в колонии, Б.Э.М. поддерживал связь с Болотом Темировым — руководителем проекта Temirov Live, которому передавал информацию о ситуации в учреждениях ГСИН и получал от него соответствующие инструкции», — отметили в ГКНБ.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за распространение провокационных материалов, содержащих признаки преступлений, предусмотренных уголовным законодательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332012/
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