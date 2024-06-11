В Кыргызстан хотели незаконно ввезти металлопрокат на 2,3 миллиона сомов

Железнодорожная таможня «Северная» выявила незаконный ввоз 40 тонн металлопроката. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

По ее данным, на пункте пропуска «Ак-Тилек» проверили грузовики, следовавшие из Казахстана в Кыргызстан на адрес получателя ОсОО «М.Л.К.».

В грузовых отсеках нашли китайские металлические прокатные профили общим весом 40 тысяч килограммов. У груза отсутствовали документы, в частности декларации на товары, ранее оформленные в таможенном отношении в Казахстане. Установлено, что при оформлении деклараций на товар применены льготы с учетом установленных преференций в рамках Бурабайского протокола.

Сумма ущерба, нанесенного в бюджет государства, составила 2 миллиона 311 тысяч 590 сомов. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру.