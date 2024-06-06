Изъяли более 1 тысячи доз синтетических наркотиков. В Бишкеке задержан закладчик

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 24-летнего парня по подозрению в торговле синтетическими наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Б.А., житель Иссык-Атинского района, расфасовывал и закладывал наркотики в Первомайском районе Бишкека, в так называемом кураторском районе. Он ежедневно приезжал в столицу и контролировал крупные закладки в центре города.

«При досмотре у парня нашли более 20 термоусадок с наркотиками. В его машине обнаружили еще 29 термоусадок. Экспертиза показала, что в этих термоусадках был психотропный наркотик «Альфа-ПВП», — говорится в сообщении.

Кроме того, наркоборцы вышли на крупный схрон синтетического наркотика на окраине Бишкека. Там нашли 30 термоусадок по 1 грамму каждая. Экспертиза показала, что в них психотропный наркотик мефедрон. Всего изъято более 1 тысячи доз.



СБНОН МВД предупреждает, что сомнительные заработки через интернет-мессенджеры и социальные сети в качестве «закладчика» грозят уголовной ответственностью. Лицо, достигшее 14 лет, несет полную уголовную ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Срок наказания составляет от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.