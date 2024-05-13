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Дело Temirov Live. Болот Темиров опубликовал фотографии избитой в СИЗО супруги

Журналист-расследователь Болот Темиров на своей странице в Facebook опубликовал фотографии супруги журналиста Махабат Тажибек кызы, избитой в СИЗО.

«Мы получили фотографии Махабат после избиения сотрудником СИЗО Акылбеком Рыскуловым 5 апреля», — подписал он.

Ранее Болот Темиров сообщил, что в бишкекском СИЗО-1 избили его супругу и других сокамерниц. Махабат Тажибек кызы написала заявление, в котором рассказывает, как подвергалась издевательствам со стороны надзирательницы Айпери Джекшеновой.

В СИН опровергли факт избиения. Там заявили, что сокамерницу Махабат хотели перевести в другую камеру, но женщины выступили против и поругались с работниками ведомства.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта.

Позже некоторых задержанных журналистов суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293766/
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