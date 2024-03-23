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Происшествия

Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 133 человек

Число погибших в ходе произошедшего вечером 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле» продолжает увеличиваться.

Как сообщает Следственный комитет России, в ходе разбора завалов в концертном зале число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Он сообщил, что 24 марта будет объявлен общенациональный траур в России по погибшим.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей.  

Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле». 

Сегодня стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холле» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы.

В МИД Кыргызстана информацию подтвердили. Девушек ищут.

 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289690/
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