Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 133 человек

Число погибших в ходе произошедшего вечером 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле» продолжает увеличиваться.

Как сообщает Следственный комитет России, в ходе разбора завалов в концертном зале число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Он сообщил, что 24 марта будет объявлен общенациональный траур в России по погибшим.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.