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Теракт в «Крокус Сити». Двое из ориентировки находятся дома в Таджикистане — МВД

«Как минимум двое из указанных в ориентировке граждан Таджикистана — Риводжиддин Исмонов и Махмадрасул Насриддинов — не имеют отношения к случившемуся, так как еще в ноябре 2023 года вернулись из России и с тех пор находятся в РТ и проживают по месту жительства», — говорится в заявлении МВД Таджикистана.

По данным ведомства, третий гражданин Таджикистана — Рустам Назаров, указанный в ориентировке, находится в Самаре, где проживает с семьей. В вечер трагедии он был с родственниками в своем доме.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей. Всего, по данным Следственного комитета России, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 115 человек.

Поисковые работы продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289677/
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