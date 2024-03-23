14:45
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Происшествия

Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 93 — СК России

Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 93 человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Отмечается, что продолжаются следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

из соцсетей
Фото из соцсетей. В соцсетях опубликовано фото из зала № 5 «Крокус Сити Холла»

«Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК РФ продолжает работу на месте происшествия в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела. Продолжаются осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими.

На данный момент установлено, что число погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СК РФ. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».

Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289671/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Теракт в «Крокус Сити Холле». В Бишкеке усилят меры безопасности
Теракт в «Крокус Сити Холле». Задержаны 11 подозреваемых — глава ФСБ России
Теракт в «Крокус Сити Холле». Таджикистан опровергает причастность своих граждан
Теракт в «Крокус Сити Холле». Задержаны двое подозреваемых
Теракт в «Крокус Сити Холле». Погибло трое детей, пострадали более 180 человек
Теракт в «Крокус Сити Холле». Среди подозреваемых — граждане Таджикистана
Теракт в «Крокус Сити Холле». В РФ данные о причастности ИГИЛ назвали фейком
Теракт в «Крокус Сити Холле». Генсек ООН сделал заявление
Теракт в «Крокус Сити Холле». США предупреждали Россию о готовившемся нападении
Теракт в «Крокус Сити Холле». МИД Кыргызстана выступил с заявлением
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3.9 В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3.9
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Жертв и&nbsp;разрушений нет Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
В&nbsp;Кара-Балте произошла перестрелка: сотрудник милиции сбежал от&nbsp;коллег В Кара-Балте произошла перестрелка: сотрудник милиции сбежал от коллег
Чиновники Кочкорского района пытались дать взятку сотруднику ГКНБ Чиновники Кочкорского района пытались дать взятку сотруднику ГКНБ
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
23 марта, суббота
14:35
Теракт в «Крокус Сити Холле». В Бишкеке усилят меры безопасности Теракт в «Крокус Сити Холле». В Бишкеке усилят меры без...
14:28
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 93 — СК России
14:15
Теракт в «Крокус Сити Холле». Задержаны 11 подозреваемых — глава ФСБ России
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 23 марта. Больше всего подорожали свежие овощи
13:58
Теракт в «Крокус Сити Холле». Таджикистан опровергает причастность своих граждан