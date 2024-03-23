Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По данным главы ФСБ, ведется дальнейшая работа «по выявлению пособнической базы по делу о теракте».

«Виновники теракта в «Крокус Сити Холле» не останутся безнаказанными», — заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Теракт в «Крокус Сити Холле» показал, что терроризм является угрозой всеобщей безопасности и требует скоординированных усилий, направленных на борьбу с ним.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.