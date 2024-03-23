Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По данным главы ФСБ, ведется дальнейшая работа «по выявлению пособнической базы по делу о теракте».
«Виновники теракта в «Крокус Сити Холле» не останутся безнаказанными», — заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Теракт в «Крокус Сити Холле» показал, что терроризм является угрозой всеобщей безопасности и требует скоординированных усилий, направленных на борьбу с ним.
Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.
По состоянию на утро 23 марта известно по меньшей мере о 60 погибших, более 115 человек госпитализированы в больницы, из них 60 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети. Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИД и посольства КР в Москве информация о пострадавших кыргызстанцах не подтвердилась. Продолжается работа по уточнению сведений о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».
Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.