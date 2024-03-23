Теракт в «Крокус Сити Холле». Кыргызстан готов оказать всестороннюю помощь

Глава кабмина Акылбек Жапаров направил телеграмму председателю правительства России Михаилу Мишустину в связи с террористическим актом в Москве. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Примите мои самые искренние и глубокие соболезнования в связи с террористическим актом, повлекшим многочисленные жертвы в «Крокус Сити Холле». Кабинет министров Кыргызской Республики готов оказать необходимую всестороннюю помощь и подключиться к поддержке пострадавших. Прошу вас передать слова сочувствия родным и близким погибших», — говорится в послании.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже, без масок, зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По состоянию на утро 23 марта известно по меньшей мере о 60 погибших, более 115 человек госпитализированы в больницы, из них 60 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.