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Происшествия
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. 610 человек участвуют в ликвидации последствий взрыва

К ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека задействованы 610 сотрудников и 18 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, на территории ТЭЦ ремонтно-очистительные работы почти завершены.

В настоящее время активно ведутся работы по восстановлению крыши здания ТЭЦ.

Всем сотрудникам, которые работают на месте, даны инструкции по правилам безопасности. «Все они обеспечены горячей едой, также для них установлены четыре палатки для обогрева», — отметили в МЧС.

До этого ход ликвидации последствий аварии проверил глава кабмина Акылбек Жапаров.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286289/
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