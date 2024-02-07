Истязания Асель Ногойбаевой. Осужденный бывший муж решение суда не опротестовал

Азамат Эстебесов, которого обвинили в истязании бывшей жены Асель Ногойбаевой и осудили, еще не подавал апелляцию на решение Сокулукского районного суда. Об этом 24.kg сообщила адвокат пострадавшей Индира Саутова.

По ее словам, сторона обвиняемого может подать апелляцию в течение 30 дней после принятия судом окончательного решения.

Напомним, 20 сентября 2023 года 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос, исполосовал тело. Факт зарегистрировали по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело.

Семья Асель Ногойбаевой и активисты просили дать ее бывшему мужу пожизненный срок.

26 января Сокулукский районный суд приговорил Азамата Эстебесова к 20 годам лишения свободы.

По решению суда обвиняемый должен выплатить Асель Ногойбаевой 2 миллиона сомов, еще 80 тысяч сомов государству в качестве штрафа.