ДТП в Балыкчи. Задержан бывший начальник ГОВД

Бывший начальник ГОВД Балыкчи задержан и передан в следственную службу. Об этом сообщило МВД.

По его данным, экс-начальник ГОВД доставлен в службу внутренних расследований министерства.

Для следственных мероприятий экс-главу ГОВД передадут следственной службе ГКНБ.

Отметим, ранее ГКНБ объявил в розыск начальника ОВД города Бектура Осмонбаева.

Напомним, 26 января в Балыкчи на пересечении улиц Аманбаева и Манаса совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. Отец девочки заявил, что за рулем автомобиля находился начальник ГОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев.

Позже стало известно, что по результатам внутреннего расследования начальник ГОВД Балыкчи и его брат, который утверждал, что был за рулем во время ДТП, освобождены от занимаемых должностей.

Пострадавшая в настоящее время находится в реанимации.